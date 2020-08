MONTE DI PROCIDA – Si rinnova a Monte di Procida l’appuntamento per il Palio Marinaro dell’Assunta. Una gara di voga tradizionale in due manche, una femminile e l’altra maschile utilizzando lo stile di voga antico sul gozzo tradizionale Flegreo-Napoletano che grazie all’impegno dell’amministrazione Comunale e dell’Associazione Vela Latina Monte di Procida è stato dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale secondo le linee guida UNESCO del 2003. Impegno che ha portato anche al prestigioso riconoscimento Homo Civicus. Quest’anno grande partecipazione di equipaggi e rappresentanze anche da Ischia, Gaeta e Massa Lubrense.

L’EVENTO – Appuntamento quindi domenica 9 agosto alle 16,30 ad Acquamorta. Sarà possibile godere dello spettacolo anche attraverso le dirette streaming del comune e dell’associazione. Speciale partecipazione della Marina Militare con i suoi Ufficiali per un momento solenne tra istituzioni e cittadini e la partecipazione con gli atleti olimpici di canottaggio. «La Marina Militare Italiana, presente sul territorio con il Comando Logistico per assicurare un pronto ed efficiente supporto manutentivo e logistico allo strumento aeronavale della Forza Armata in qualsiasi teatro operativo – fanno sapere dal Comando – è ben lieta di partecipare al Palio Marinaro dell’Assunta, una manifestazione che rappresenta un omaggio alla cultura ed alle migliori tradizione marinaresche».