POZZUOLI – L’Asd Rione Terra Pozzuoli ha ingaggiato il forte attaccante classe ’92 Ennio Colesanti. Fortemente voluto dal mister Giovanni Iodice, Colesanti ha un palmares di tutto rispetto nella sua carriera può contare diversi campionati in eccellenza e promozione. Lo scorso anno Ennio, infatti, è stato protagonista nella massima categoria regionale con la maglia della Sibilla Flegrea dove ha quasi sempre giocato da titolare, dimostrando come l’eccellenza sia il suo palcoscenico naturale. In promozione, invece, il nuovo attaccante puteolano ha avuto tra le sue annate migliori quella al Campania Ponticelli, dove ha impressionato per continuità di prestazioni e segnature.

LE CARATTERISTICHE – Veloce e dotato di ottima tecnica il nuovo attaccante a disposizione di mister Iodice è il classico attaccante completo in grado di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. Da classica punta larga nel tre d’attacco a seconda punta accanto al “9” fino all’occorrenza a fare la punta centrale. Un “pezzo da 90” per la categoria che mette un’arma in più nelle mani del Rione Terra Pozzuoli.

LE PAROLE – Le prime parole di Ennio da giocatore del Rione Terra Pozzuoli «Le strade mie e del Rione Terra si potevano incrociare già qualche anno fa, ma il destino ha voluto che accadesse quest’anno. Sono felice della mia scelta e della forte volontà di mister e società di volermi in squadra. Ricambierò la fiducia con l’impegno e la serietà che mi ha sempre contraddistinto».