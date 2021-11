MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida insieme al Distretto 35 dell’Asl Napoli 2 Nord ha organizzato per sabato 20 novembre una giornata di screening gratuito dove sarà misurata la glicemia alla presenza di specialisti che potranno fornire delle informazioni utili a tutti i cittadini che parteciperanno. Lo screening gratuito si svolgerà dalle ore 10 alle ore 13:30 presso il parcheggio del Presidio Sanitario Distretto 35 Dell’Asl Napoli 2 Nord sito in Via Cappella n. 401, Monte di Procida. Oggi il diabete è una patologia che colpisce circa 450 milioni di persone e in Italia circa il 5% della popolazione secondo i dati Istat.