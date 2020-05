MONTE DI PROCIDA – Il più piccolo comune dei Campi Flegrei è libero dal coronavirus. A Monte di Procida anche il settimo cittadino, risultato positivo al covid, è guarito. Da settimane, inoltre, non si registrano più casi di contagi. Soddisfatto il sindaco Peppe Pugliese che rivolge un messaggio alla comunità locale: «È un risultato straordinario, merito di una squadra formata da tutta la comunità: ognuno ha fatto la sua parte, chi in prima linea e chi anche solamente restando a casa. Sono molto orgoglioso di tutti voi, ma dobbiamo andare avanti così. Nella percezione di molti di noi, ormai da giorni, si è insinuata un’idea di ordinarietà e spensieratezza. È importante invece non cadere in questa suggestione: non possiamo permetterci di abbassare la guardia, dimenticando i gesti d’indispensabile precauzione e prudenza. Che il momento di massimo pericolo sia ormai passato è certo, ma sicuramente non possiamo permetterci di affrontare una nuova ondata epidemica perché adesso vogliamo fare subito tutto ciò che non abbiamo potuto fare per tre mesi». «Continuiamo quindi, nonostante questi dati incoraggianti, a perseverare nel rispetto delle misure di prevenzione per la nostra salute e quella delle persone a noi care – prosegue il capo dell’esecutivo – . Abbiamo vinto il primo round, e con la stessa tenacia e la stessa determinazione, senza mai abbassare la guardia, dobbiamo vincere definitivamente la partita».