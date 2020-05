POZZUOLI – Dopo il periodo di lockdown, è ripartito il mercato di Monterusciello. Un segnale importante per il quartiere di Pozzuoli dove da anni l’appuntamento settimanale rappresenta un momento sia di incontro sia di attività economica. Transenne e distanziamento sociale sono le “armi” per scongiurare assembramenti e nuovi casi di contagi. Tutti gli ambulanti indossano guanti e mascherine così come gli acquirenti. Le classiche strisce bianche e rosse invitano le persone a mantenere le distanze e a rispettare le precauzioni di sicurezza.