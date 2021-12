LICOLA – Farm 9.1 di Podere 9 è una nuova location polifunzionale che offre ai suoi ospiti un avvicinamento concreto alla civiltà agricola, al mondo contadino e ai lavori del passato utilizzando anche le nuove tecnologie, parla ai bambini e ai ragazzi con il loro linguaggio, nasce per consolidare un raccordo tra il passato contadino e l’era digitale. Con il nuovo anno sarà inaugurato lo spazio interno dedicato al Museo Agricolo Digitale. «Presentiamo eventi a tema nei weekend per le famiglie e attività nei giorni della settimana dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Il Natale in farm 9.1 prosegue questo fine settimana con il Magico presepe vivente, storia di antiche tradizioni pastorali e agricole intorno all’incantevole scena della natività», si legge in una nota stampa. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle 15 alle 19 in via Domitiana, 93. Un’esperienza teatrale itinerante e sensoriale, dove il visitatore è anche attore protagonista.