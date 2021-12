POZZUOLI – Non si arresta l’ondata dei contagi in città. Altre 25 persone sono risultate positive al coronavirus su 515 tamponi processati. Attualmente il numero dei puteolani positivi sale a quota 349. Due i decessi registrati negli ultimi giorni: un 44enne e una 88enne ricoverati presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 102 i decessi totali causati dal Covid-19 nella città flegrea.

IN CAMPANIA – Il tasso di incidenza sale al 4,33% in Campania. Ieri si contavano 1.621 nuovi positivi al Covid su 37.416 tamponi effettuati. Sei le nuove vittime. A presentare il segno ‘più’ anche i ricoveri in degenza. In lieve calo, invece, i ricoveri in terapia intensiva.