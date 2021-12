POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una condotta in via Salvatore Di Giacomo e per consentirne la riparazione sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 15:30 alle ore 20 di oggi in tutta la parte bassa di Monterusciello. Questi i lotti in cui mancherà l’acqua: 13, 10, 4, 18, 14, 5, 12, 9, 2, 1Bis.