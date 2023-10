A Bacoli torna l’appuntamento con il festival del cinema indipendente

BACOLI – Il Phlegraean Film Festival, l’evento cinematografico dedicato agli amanti del cinema indipendente, sta per tornare con la sua sesta edizione. Organizzato con passione dall’Associazione Culturale Drazil Production fin dal 2018, questo festival è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore.

DATE E LOCATION – Il festival si terrà dal 18 al 22 ottobre e si svolgerà in diverse suggestive location nella meravigliosa zona

dei Campi Flegrei. Il 18 Ottobre, Villa Cerillo a Bacoli ospiterà le prime due giornate del festival, con l’inaugurazione e la proiezione dei cortometraggi in gara. Il 19 Ottobre, sempre a Villa Cerillo, sarà una giornata dedicata agli amanti del cinema di fantascienza, con un seminario del Prof. Giovanni Covone sul tema. Saranno inoltre proiettati cortometraggi horror. In chiusura di giornata, un evento imperdibile di musica live rock psichedelico con i Rusty Trombone. Il 20 Ottobre, Villa Matarrese a Monte di Procida diventerà il palcoscenico di un workshop ecologico in collaborazione con Legambiente Campi Flegrei, seguito dalla proiezione di documentari ed EcoShort, cortometraggi a tema ecologico. Il 21 Ottobre, presso la Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro, la giornata sarà dedicata alla cultura giapponese, con un seminario sulla storia del cinema di animazione giapponese a cura dell’avvocato Guido Tavassi e la proiezione di cortometraggi d’animazione. La giornata culminerà con un entusiasmante evento di musica live giapponese con la band A Shamisen Orchestra. Il 22 Ottobre, giornata finale del festival, sarà caratterizzata dalla proiezione dei cortometraggi finalisti e dalla cerimonia di premiazione che celebrerà i talenti emergenti nel mondo del cinema indipendente, sempre nella meravigliosa cornice del Parco Vanvitelliano. Inoltre, il Phlegraean Film Festival, per offire un’esperienza culturale ancora più ricca, ospiterà ben tre mostre. Il 19 ottobre ospiterà la mostra fotografica di Sabrina Ardore, intitolata “Phobias,” mentre il 21 ottobre sarà l’occasione per ammirare la sua seconda mostra fotografica, “Cinematic Loneliness.” Sarà presentata anche una mostra di illustrazioni e tavole realizzate dalla Sezione Manga della Scuola Italiana di Comix. Tutte le giornate avranno inizio a partire dalle ore 18:00 e sono ad ingresso gratuito. È consigliabile prenotare un posto inviando una mail all’indirizzo [email protected]. L’importanza di portare il cinema indipendente in un territorio che negli anni ha visto scemare la presenza di sale cinematografiche non può essere sottovalutata. Questo festival non solo offre una piattaforma per registi emergenti, ma svolge anche un ruolo cruciale nel rivitalizzare l’interesse per il cinema all’interno della comunità locale. Inoltre, il Phlegraean Film Festival svolge un ruolo fondamentale nell’aprire le porte dei Campi Flegrei agli autori stranieri: il festival crea un ponte culturale che permette a talenti stranieri di scoprire la ricchezza storica e paesaggistica di questa area, ispirando possibili futuri progetti cinematografici e collaborazioni transnazionali. Il Phlegraean Film Festival è orgogliosamente sostenuto dalla Regione Campania e dalla Film

Commission, con il partenariato del Comune di Bacoli e il patrocinio del Comune di Monte di Procida. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Nuovo Cinema Flegreo, la Cooperativa Sociale Tre Foglie, l’Oasi del Parco Cerillo, la libreria Phlegraea di Pozzuoli, il Centro Ittico Campano, la ProLoco di Bacoli.