Aeronautica Militare: a Pozzuoli l’inaugurazione del nuovo anno accademico

POZZUOLI – Giovedì 19 ottobre alle ore 10.30, presso l’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, avrà luogo l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare. L’evento si svolgerà alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, di autorità militari, civili e religiose, dei docenti e del personale degli Istituti di formazione dell’Aeronautica Militare. La prolusione dell’evento sarà tenuta dal Brigadier Generale Emanuele Garzia, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, con un intervento dal titolo “Evoluzione tecnologica e di metodo in Medicina Aeronautica e Spaziale. Il CeMATA”. La relazione introduttiva sarà tenuta dal Comandante delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, che illustrerà gli avvenimenti maggiormente significativi ed i risultati più rilevanti che hanno caratterizzato l’attività degli Istituti di formazione dell’Aeronautica Militare. Al termine della relazione verranno consegnati i premi ai frequentatori che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti.