A Bacoli la commemorazione dei defunti e la riapertura dell’ossario comunale

BACOLI – In occasione della festività di Ognissanti e della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni previste l’1 e il 2 Novembre 2023. Tra queste va menzionata, in particolare, la riapertura dell’ossario comunale, situato presso il cimitero, nel piano sottostante la chiesa. Un luogo in cui sono riposti i resti degli antenati di Bacoli e che è stato completamente bonificato e ristrutturato per la prima volta da quando è stato ricavato al momento della costruzione del cimitero. Per la prima volta sarà previsto un percorso di visita all’ossario, poiché in molti non ne conoscevano neanche l’esistenza. Una sorta di “Cimitero delle Fontanelle” di Bcoli. A seguire un concerto, un Ensemble strumentale e vocale Collegium Philarmonicum.