Tragedia al Maradona, trovato il cadavere di un tifoso dopo la partita

BACOLI – Il cadavere di un uomo è stato trovato questa notte a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio Maradona. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 2 in via Claudio, in un’area parcheggio abbandonata ubicata sotto il settore ospite dell’impianto sportivo. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – un 42enne di Bacoli – sarebbe deceduto in seguito alla caduta da un’altezza di circa 20 metri. Un volo risultatogli fatale. Una delle ipotesi formulata dalle forze dell’ordine è che il 42enne ieri sera abbia tentato di accedere allo stadio per assistere alla partita Napoli-Milan, non mediante i consueti tornelli, ma scavalcando la struttura tramite un cunicolo. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti di polizia che gli uomini della Scientifica. Le indagini sono in corso.