BACOLI – A Bacoli si respira già aria di Natale. Nelle ultime ore è partito, infatti, l’allestimento dei Giardini Incantati nel Parco Vanvitelliano del Fusaro. Tra qualche settimana si procederà poi con l’accensione delle luminarie d’artista. Il parco pubblico resterà sempre aperto per la gioia soprattutto dei più piccoli. «Tante luci, tanti pupazzi, tanta gioia. Ma anche mostre artistiche, eventi, concerti. Stiamo preparando qualcosa di davvero speciale. E sarà bellissimo per il rilancio della città, dopo la pandemia, e per il rilancio di una delle aree più importante del paese: le frazioni di Fusaro, e di Cuma. Insieme, vivremo un Natale meraviglioso», annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.