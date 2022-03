BACOLI – I taxi del mare arrivano anche a Bacoli. Ne saranno una decina e partiranno da Marina Grande, Casevecchie e Miseno. Il via libera è arrivato ieri: è stata approvata, infatti, la delibera per mettere a bando pubblico sette specchi d’acqua della città per il noleggio di barche e gommoni. «Ognuno dei lotti che assegneremo, per i prossimi due anni, dovrà assicurare almeno due taxi del mare. Un’opportunità occupazionale; un’opportunità per incentivare i collegamenti verso Procida, la Capitale Italiana della Cultura, verso Capri e Ischia», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.