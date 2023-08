17enne tenta truffa a un’anziana ma la vittima non ci casca: denunciato dai carabinieri

ISCHIA – La campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani funziona, sempre meno persone cadono in trappola e tutelano i propri risparmi. Lo dimostra la frenetica attività dei Carabinieri ischitani, sostenuta dalla collaborazione di tutti i cittadini. Denunciato per tentata truffa un 17enne di Casalnuovo di Napoli, giovanissimo ma già noto alle forze dell’ordine. Un’anziana del posto ha ricevuto la classica telefonata del finto nipote. Era in arrivo un pacco da pagare alla consegna, 4500 euro la somma da anticipare. La donna ha partecipato alla chiacchierata con trasporto, dimostrandosi disponibile ad accontentare il nipote. Una volta riagganciato ha composto il 112 e raccontato tutto ai carabinieri. I militari hanno rintracciato il 17enne mentre tentava di entrare nell’abitazione dell’anziana. Identificato e denunciato, il minore è stato riaffidato ai genitori.