Il Festival del Flamenco sbarca a Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI – A settembre l’area flegrea sarà accarezzata dalla musica e dalla cultura flamenca, con spettacoli ed ospiti di alto livello. Sarà Villa Avellino a Pozzuoli ad ospitare la terza edizione del “Phlegrea Flamenco Festival” con la direzione artistica di Dominga Andrias. Unico festival del Flamenco in Campania, nella sua terza edizione, vedrà esibirsi con lo spettacolo “Jubileo” Miguel Fernandez, in arte “El Yiyo” e la sua compagnia. Considerato tra le più grandi promesse, autentico diamante del flamenco, Miguel Fernandez ha cavalcato i teatri più importanti del mondo. Fascino e suggestioni uniche del flamenco per il primo evento del festival in programma il 1 settembre a Villa Avellino (Pozzuoli) ore 21. Cambio di location per il secondo evento che si terrà l’8 settembre a Villa Matarese (Monte di Procida) ore 21. Il ritmo del flamenco sarà marcato da Paula Rodriguez che con il suo fascino, la sua forza e la sua energia offre sempre grandi emozioni. L’ambizioso progetto è della bailaora Dominga Andrias, impegnata da più di trent’anni nella divulgazione in Italia dell’arte del flamenco, patrimonio dell’umanità dal 2010.