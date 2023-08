Intervento record all’ospedale di Pozzuoli: ricostruito il volto di un 24enne ferito in un incidente stradale

POZZUOLI – Intervento record all’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove, nella giornata di ieri, è stato portato a termine un intervento di eccellenza dall’Equipe di Chirurgia Maxillo-Facciale in collaborazione con il Personale dell’Ortopedia. È stato ricostruito il complesso delle ossa facciali del segmento mandibolo – mascellare e nasale ad un ventiquattrenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Grazie all’utilizzo di tecniche all’avanguardia, con l’innesto di placchette in titanio per ricomporre i numerosi frammenti ossei, non soltanto si è salvato il volto ma si è dato futuro per una vita di relazione serena. Un impegno umano e professionale gratificato dalla riconoscenza dei familiari che hanno atteso l’esito dell’intervento durato oltre cinque ore.

IL RINGRAZIAMENTO – Una giornata che sarà ricordata dagli Operatori Sanitari anche per le parole di ringraziamento affidate, da uno dei familiari del giovane paziente, ad un post pubblicato su Facebook: “Dal blocco operatorio al terzo piano dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie, l’aria che si sente ogni volta che qualche medico o infermiere apre la porta, è gelida, in netto contrasto con la temperatura esterna che sfiora i 41 gradi. Eppure, quando dopo cinque ore di interventi chirurgico di ricostruzione facciale, fa capolino la dottoressa che ha operato, il suo volto è rigato dal sudore. Nel suo sguardo la gioia dell’intervento riuscito, mista alla stanchezza. Sorride ai genitori del giovane paziente, a noi parenti, e la tensione si allenta. Troppo spesso critichiamo i medici, gli ospedali, in particolare il Santa Maria delle Grazie, per inefficienza, superficialità. Troppo spesso dimentichiamo che salvano vite quotidianamente, anche quando le risorse sono scarse. E lo fanno con competenza, gentilezza, andando in fondo alla loro vocazione, tenendo fede al giuramento di Ippocrate. È giusto ringraziarli, se quell’aria proveniente dal blocco operatorio sembra ora un po’ meno gelida”.