Lido di Bacoli fa pagare un euro per riscaldare la pastina a una bambina: la denuncia social della madre

BACOLI – Ha pagato un euro per fare riscaldare la pastina a una bambina. E’ quanto ha raccontato Valentina Marcellino sui social, attraverso il proprio profilo Facebook. “Questo lido è diventato molto caro addirittura per riscaldare la pastina a mia figlia ho pagato 1,00 € dopo che ho pagato 2 lettini e un ombrellone 35,00€ è uno schifo” ha scritto la donna che ha postato la foto di uno scontrino con i dati di uno stabilimento balneare che sorge a Bacoli, in via Lido Miliscola.