POZZUOLI/ Ladri scatenati nella notte: 4 auto smantellate e distrutte – LE FOTO

POZZUOLI – Hanno rubato ruote, rotto finestrini, portiere e portato via di tutto. Ben quattro auto smantellate e distrutte nella notte in Piazza del Ricordo, zona meglio conosciuta come “Le Palazzine”. Ladri-cannibali che hanno agito indisturbati, arrecando ingenti danni ai veicoli che erano parcheggiati sulle strisce blu e in una zona monitorata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.

AUTO CANNIBALIZZATE – I veicoli “cannibalizzati” sono: una Chevrolet, una Picanto, un’Audi e una Nissan. Accanto a una di esse è stata rinvenuta anche una scarpa, probabilmente persa da uno dei ladri durante la fuga. Le immagini della razzia stanno circolando da questa mattinata sui social attraverso il video realizzato dalla proprietaria di una delle auto che erano state parcheggiate nell’area di sosta.