10eLotto: vinti 55mila euro in via Provinciale Montagna Spaccata

QUARTO/PIANURA – Festeggia la Campania con il 10eLotto: nel concorso di venerdì 23 gennaio, infatti, nella regione sono stati vinti un totale di 80mila euro tra i premi più ricchi. A Napoli è stata registrata la vincita più alta del concorso, con un fortunato giocatore che si è assicurato 55mila euro grazie a un 7 Oro in via Provinciale Montagna Spaccata; a questa, si aggiungono i 25mila euro vinti a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, grazie a un 7 Doppio Oro in via Provinciale per Cappella Reale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 286 milioni da inizio anno.