Giornata Internazionale della Prevenzione Veterinaria: per imparare, prevenire e proteggere

NAPOLI – Si è svolta domenica 25 gennaio, a Napoli, la prima Giornata Internazionale della Prevenzione Veterinaria, un evento che ha registrato un forte interesse da parte di famiglie, operatori del settore e cittadini. Piazza del Plebiscito si è trasformata per l’intera giornata in un vero e proprio villaggio della salute, con attività educative, dimostrazioni pratiche e spazi ludici dedicati ai più piccoli. La giornata, istituita per valorizzare il ruolo strategico della medicina veterinaria nella tutela della salute pubblica secondo l’approccio integrato One Health, ha rappresentato un momento fondamentale di sensibilizzazione sull’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto della Protezione Civile della Regione Campania. Parallelamente alle attività all’aperto, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino si è tenuto il convegno scientifico dal titolo “La forza della diversità per una salute unica”. I lavori sono stati introdotti dall’assessore regionale Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione veterinaria come presidio di salute pubblica. «Questo evento dimostra quanto sia fondamentale continuare a diffondere la cultura della prevenzione in ogni ambito della vita quotidiana. La prevenzione veterinaria non riguarda solo la salute degli animali, ma rappresenta un pilastro della sanità pubblica e della sicurezza delle comunità, in piena coerenza con l’approccio One Health. Iniziative come questa ci permettono di parlare ai cittadini, alle famiglie e ai più giovani, rendendoli consapevoli del legame profondo tra salute umana, animale e ambientale. Investire in prevenzione oggi significa costruire comunità più sicure, informate e resilienti per il futuro», ha dichiarato l’assessore regionale Fiorella Zabatta.

IL VILLAGGIO – Le relazioni scientifiche, moderate da Giuseppe Iovane, Direttore Generale dell’IZSM, hanno offerto un confronto di alto profilo sui temi più attuali della sanità pubblica veterinaria: dalle arbovirosi al cambiamento climatico, dal ruolo dell’università alla gestione del rischio zoonotico in ambito urbano, ribadendo la centralità dell’approccio One Health. A seguire, la tavola rotonda “La Prevenzione Veterinaria come tutela della comunità”, moderata dal giornalista Marco Caiazzo, ha coinvolto autorevoli esponenti del mondo veterinario in un dialogo aperto e partecipato. In piazza del Plebiscito, su un’area di circa 2.500 metri quadri, il villaggio della prevenzione – allestito dalla Protezione Civile regionale – ha ospitato 16 gazebo, un’area kids e una clinica mobile. Particolare attenzione è stata riservata ai bambini, protagonisti di percorsi educativi pensati per imparare divertendosi: dalla Fattoria Didattica Zooantropologica ai laboratori sui mangimi, sulle api, sulle uova e sulla fauna selvatica. Grande curiosità hanno suscitato anche le dimostrazioni di falconeria, il Gioco dell’Oca Alimentare, il teatrino scientifico dell’IZSM e le osservazioni al microscopio. La partecipazione e il coinvolgimento attivo del pubblico hanno confermato il successo della manifestazione, rendendo Napoli protagonista di una giornata che ha saputo coniugare divulgazione scientifica, educazione e intrattenimento. La prima Giornata Internazionale della Prevenzione Veterinaria si è così affermata come un appuntamento di grande valore per la comunità, ribadendo come la prevenzione rappresenti un investimento essenziale per la salute collettiva.