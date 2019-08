POZZUOLI – Un vasto incendio di vaste proporzioni è divampato sul Monte Gauro. Le fiamme e una densa colonna di fumo sono visibili a centinaia di metri di distanza. Il versante interessato è quello che affaccia sul Rione Toiano, dove sorgono anche numerose abitazioni. Paura tra i residenti con le fiamme che con il passare dei minuti prendono corpo. L’incendio -probabilmente di natura dolosa- arriva dopo i roghi che tra sabato e ieri hanno colpito la zona sud di Monterusciello e la via Domitiana a Licola. In questi minuti sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco per arginare le fiamme.

(seguiranno aggiornamenti)