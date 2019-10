POZZUOLI – Strage di auto ieri sera nel parcheggio comunale che sorge nell’area della ex Sofer: 4 vetture sono state vandalizzate e una è stata rubata (una Renault Clio). Si tratta dell’ennesimo di una lunga serie di episodio accaduti negli ultimi tempi in via Fasano. Ieri sera, tra le 17 e la mezzanotte, ladri e teppisti hanno agito indistrurbati, mandando in frantumi i vetri delle cinque auto e portandone via una. Nell’area non ci sono telecamere di sorveglianza. Sui social monta la rabbia delle vittime, che hanno postato le foto dei danni subiti.