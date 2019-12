POZZUOLI – Con la consegna del “Premio Giovane Pasticciere Campano” per il miglior Roccocò al team dell’I.P.S.E.O.A. Petronio di Pozzuoli si è conclusa la prima edizione del “Roccocó Fest. Roccocò e Rococò”, manifestazione di eno-pasticceria, arte e cultura, di scena al Castello di Arco Felice nell’ambito della quinta rassegna di “Villaggio Letterario”. Coppa anche per il secondo classificato, il team dell’I.S.I. Elena di Savoia di Napoli, e per l’Istituto paritario San Giorgio di Quarto. La giuria formata da 4 pasticcieri e 2 presidenti di Associazioni, tra cui Ciro Scarpato dell’Associazione Pasticceri Napoletani, ha valutato il gusto, l’olfatto e l’aspetto. Riconoscimenti anche per i concorrenti degli altri istituti alberghieri in gara, l’I.P.S.E.O.A. Cavalcanti di Napoli e l’I.P.S.E.O.A Multicenter di Pozzuoli. Per tutti gli allievi, a margine della premiazione, consegnati attestati di partecipazione ai laboratori quotidiani di eno-pasticceria e alle degustazioni guidate curate dall’AIS.

LA TRADIZIONE – «Grande soddisfazione premiare le eccellenze del territorio. Partire dalla tradizione per arrivare all’innovazione è il viatico per permettere a futuri professionisti dell’enogastronomia di restare in Campania per valorizzarla», ha dichiarato Anna Russolillo, presidente dell’Associazione Villaggio Letterario e ideatrice della rassegna “RocCocò Fest. Roccocò e Rococò”. Ha preceduto la premiazione, il concerto “Rococò in Musica” dell’Associazione Culturale Accademia Reale, diretta da Giovanni Borrelli. Grande l’entusiasmo dei partecipanti per la visita esclusiva alla Chiesa di San Raffaele Arcangelo, guidata dal parroco Don Pier Paolo Mantelli e al Museo Diocesano, guidata dal direttore dell’Ufficio per i beni culturali, l’arte sacra e Museo diocesano Don Roberto Della Rocca e dal prof. Alessandro Migliaccio. Grazie all’apertura straordinaria dei siti concessa dal vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, gli allievi hanno potuto scoprire il tripudio dell’arte Rococò flegrea, in tutto il suo splendore. In questo prezioso scrigno di storia e cultura, particolarmente interessante è stato il focus “dolci napoletani e tradizione cristiana”, a cura del wine&food blogger Luciano Pignataro.

L’EVENTO – La rassegna è stata inaugurata il 12 dicembre con il focus #Scuola #Cultura #Lavoro. Protagonisti i dirigenti scolastici degli istituti che hanno collaborato alla manifestazione. Filippo Monaco, dell’I.P.S.E.O.A. Petronio di Pozzuoli, Carmela Libertino, dell’I.P.S.E.O.A. Cavalcanti di Napoli, Giuseppe Baldassarre, dell’I.S.I. Elena di Savoia di Napoli, Luigi Schioppo, dell’I.P.S.E.O.A Multicenter di Pozzuoli e Carolina Amato dell’Istituto paritario San Giorgio di Quarto, obiettivo le linee strategiche degli Istituti per favorire l’inserimento degli allievi abili e diversamente abili nel mondo del lavoro. A seguire il focus #Territorio #Tradizioni #Cultura #Futuro con Maria Teresa Moccia di Fraia, archeologa e già assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Pozzuoli, l’architetto Anna Russolillo, ideatrice dell’evento, Elisabetta Cioffi, coordinatrice dell’Istituto Petronio, Maria Grazia Siciliano, presidente dell’Associazione Liberass e Fosca Tortorelli, giornalista enogastronomica. Ha moderato i dibattiti Gianni Ambrosino, direttore editoriale del VG21.

La degustazione guidata del Roccocò nel Vino è stata a cura di Fosca Tortorelli, giornalista enogastronomica, e Anna Ciotola, referente Campi Flegrei per AIS Napoli.

L’ORGANIZZAZIONE – La rassegna ha vissuto interessanti dibattiti d’alto profilo scientifico anche il 13 dicembre. Dopo I laboratori mattutini di scena la lectio di Raffaele Sibilio, docente della Federico II, su eno-pasticceria e turismo esperienziale. Illuminante il seminario sull’Arte Rococò, un viaggio tra storia, cultura e religione con Alessandro Migliaccio, direttore del Museo Diocesano di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia e Anna Russolillo. “RocCocó Fest. Roccocò e Rococò” è stato ideato e curato da Anna Russolillo che lo ha coordinato con Elisabetta Cioffi, Maria Grazia Siciliano, Maria Teresa Moccia Di Fraia in collaborazione con Tommaso Luongo, Emilio Scotto Di Tella, Anna Ciotola, Vincenzo Gargiulo, Alessandro Migliaccio, Luciano Pignataro, Gianluca Ranieri, Fosca Tortorelli, Raffaele Sibilio, Giancarlo Abbate. In collaborazione con l’Istituto I.P.S.E.O.A. Petronio di Pozzuoli, dirigente scolastico prof. Filippo Monaco; Istituto I.P.S.E.O.A. Cavalcanti di Napoli, dirigente scolastico prof. Carmela Libertino; Istituto Statale di Istruzione Secondaria Elena di Savoia di Napoli, dirigente scolastico prof. Giuseppe Baldassarre; Istituto I.P.S.E.O.A. Multicenter di Pozzuoli, dirigente scolastico prof. Luigi Schioppo; Istituto Paritario San Giorgio di Quarto, dirigente scolastico prof. ssa Carolina Amato; Museo Diocesano di Pozzuoli, CNA Campania Nord area territoriale Napoli, AIS Delegazione Napoli, Associazione pasticcieri napoletani, Associazione Liberass, Associazione culturale Accademia Reale.

I PARTNER – “RoCocó Fest. Roccocò e Rococò” ha avuto il patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Campania, dell’Ufficio per Beni Culturali-Museo Diocesano di Pozzuoli, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, del Comune di Pozzuoli. I partner Il Castello di Arco Felice, Il Blamangieri, Villa Elvira Tenuta San Vito, Hotel La Tripergola, Il Capitano 1890, Rosa Rosa, Pasticceria Ranieri, We go travel, Bob & Clare, Saka Caffè. Media Partner Canale 21