QUARTO – Spaventoso incidente stradale in via Pietrabianca a Quarto dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre persone che sono rimaste coinvolte nel violento impatto tra una Smart e una utilitaria. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti sul posto e li hanno poi trasferiti presso il pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le condizioni dei tre feriti non sono preoccupanti. Indagano gli agenti della Polizia municipale di Quarto.