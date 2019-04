QUARTO – Verrà ufficializzata nel corso del prossimo consiglio comunale la nuova “squadra” dei revisori dei conti. Ai tre componenti sarà affidato l’arduo compito di esaminare la situazione economico-finanziara del Comune, che già nel 2016 dichiarò lo stato di pre-dissesto, presentando anche un piano di rientro. Ed ora potrebbe addirittura arrivare la dichiarazione di dissesto. I revisori avranno sette giorni di tempo (escluse le festività) per relazionare sullo stato di salute delle casse di via De Nicola. Dunque, a partire dai lavori consiliari di venerdì 19, scatterà il countdown per scoprire le sorti dell’ente. «Questi signori spiegheranno ai cittadini che aumenteranno tutte le tasse possibili? – avevano tuonato nei giorni scorsi Coraggio Quarto, Italia in Comune, Articolo Uno, Avanti Quarto e Protagonismo Sociale – Lo diranno alle imprese che vantano crediti col Comune che non avranno più diritto ad un solo euro?»