QUARTO – Un focus sull’inclusione scolastica dedicata agli alunni diversamente abili. Se ne parlerà lunedì 25 novembre all’istituto superiore scolastico “Rita Levi Montalcini” di via Vaiani, realtà che ha fatto dell’argomento del convegno un vero e proprio motivo di vanto e distinzione tra le tante scuole della regione.

I RICONOSCIMENTI – Durante l’evento verranno consegnati riconoscimenti a due assi dello sport – il plurimedagliato nuotatore paralimpico Salvatore Urso ed il pallanuotista Lucio Orlandino – direttamente da Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario del ministero dell’Istruzione. Parteciperanno all’incontro il sindaco Antonio Sabino, il suo vice Giuseppe Martusciello, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Angela Di Francesco e la sua omologa alla Pubblica Istruzione Raffaella De Vivo. Inoltre, ci sarà l’intervento della dirigente dell’istituto Daniela Sciarelli.

“SINERGIA” – «Personalmente credo che i risultati ottenuti dalla nostra scuola siano frutto di un grande lavoro di sinergia tra la squadra docenti, personale Ata e la dirigenza – spiega Cosimo Orlandino, relatore del convegno – Vorrei inoltre sottolineare, come presupposto essenziale, il lavoro svolto assieme tra le varie istituzioni, la scuola e le famiglie. Sono felicissimo della presenza dell’onorevole De Cristofaro. La vicinanza delle istituzioni ci dà la forza per ottenere il meglio per noi stessi e per le future generazioni».