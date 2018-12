QUARTO – In occasione dei 70 anni della città di Quarto, prosegue la rassegna “Quarto in luce. Storie della città”, progetto di valorizzazione culturale finanziato dalla Regione Campania. Quattro gli appuntamenti con visite guidate alla Villa Rustica del Torchio e alla Fescina. A fare da cornice ai tour culturali ci sono una serie di concerti. In calendario per la giornata di domani c’è la visita guidata alla Fescina e a seguire “La Dirindina”, farsetta per musica a cura dell’associazione TerraFelix.

IL PROGRAMMA – Il nuovo tour alla Villa Rustica del Torchio si terrà nella giornata di sabato. A seguire “World Wide Christmas Songs”” concerto di musica tradizionale natalizia, a cura dell’associazione “Il proscenio”. Il 4 gennaio sarà il turno della Fescina e de “La canzone napoletana: storie, passioni e musica di una città”, concerto a cura dell’associazione musicale “I Cantori di Posillipo”.