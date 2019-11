POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni in atto e della saturazione dei suoli dovuta al perdurare delle piogge, ha prorogato la criticità fino alle 14 di domani stimando un rischio idrogeologico localizzato con codice colore “giallo”. Si prevedono “residue precipitazioni anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale”, ma occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni del territorio particolarmente fragili potrebbero verificarsi anche in assenza di piogge. Restano valide le misure di auto protezione per rischio idrogeologico già comunicate in precedenza.

SCUOLE APERTE – Per quanto riguarda le scuole queste resteranno regolarmente aperte in quanto la tipologia di allerta meteo non prevede criticità tali da portare alla chiusura degli istituti presenti sul territorio.