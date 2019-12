POZZUOLI – La Puteolana inaugura il mercato in entrata: preso a titolo definitivo Rosario De Rosa. Si attende solo l’ufficialità, ma sarebbero questioni di ore. Il forte centrocampista centrale ritrova dunque mister Ciaramella dopo l’esperienza alla Frattese. Classe ’86, può rivestire diversi ruoli di centrocampo; dotato di uno spiccato senso del gol, De Rosa è un mancino dagli ottimi inserimenti che in questi anni ha fatto la fortuna di squadre come il Savoia e il Giugliano, vincendo due campionati di Eccellenza consecutivi. Ha vestito anche le maglie del Marcianise, Turris, Sorrento e Pomigliano, con cui ha vinto una Coppa Italia di Serie D. I granata danno un importante segnale al campionato dopo le cessioni di Di Micco e Rinaldi entrambi finiti all’Albanova.