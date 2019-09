POZZUOLI – «Questo è un giorno importante per Pozzuoli perché i bambini di questa parte della città hanno riavuto la loro scuola. La riapertura di questo storico edificio scolastico è costata impegno e sacrifici, e nonostante tutte le difficoltà incontrate siamo riusciti a veder ultimati i lavori. Per noi è motivo di soddisfazione essere qua e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato affinché oggi potessimo festeggiare tutti assieme questo momento atteso da 17 anni». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia intervenendo all’inaugurazione della scuola Vittorio Emanuele in via Annecchino ad Arco Felice, alla quale hanno partecipato anche il vescovo Monsignor Gennaro Pascarella, l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Attore, oltre alla dirigente scolastica Francesca Coletta, ai docenti e ai genitori degli alunni.

I LAVORI – L’edificio è stato completamente ristrutturato e messo a norma grazie ai fondi del PIU Europa ed a un cofinanziamento comunale. I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale e il restauro interno ed esterno dell’edificio, oltre all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza. La scuola, che fu chiusa nel 2002 e che fa parte del 4° circolo didattico Pergolesi, è composta da 12 aule, una palestra con spogliatoi separati per alunne e alunni, due refettori e due laboratori. Sono stati inoltre realizzati un ascensore e una rampa di accesso per abbattere le barriere architettoniche, un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio che ridurrà il costo energetico, scale antincendio e due serbatoi per l’acqua.