POZZUOLI – Sos al sindaco di Pozzuoli per combattere gli incivili, in particolare i padroni di cani portati a fare i propri bisogni in strada, da dove non vengono poi rimossi. A lanciarlo è un residente di via Pagano, strada ormai diventata una distesa di deiezioni canine. «Visto che i signori padroni non hanno forse i mezzi per alzare gli escrementi dei loro cani, -scrive Giovanni Di Fraia- chiedo al signor sindaco di Pozzuoli se è possibile dare kit di buste omaggio ad ogni padrone di animale e di far installare cassette per raccogliere gli escrementi.» Un’idea simile a quella adottata nel vicino comune di Quarto dove su tutto il territorio sono stati installati contenitori per le deiezioni canine.

