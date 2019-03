POZZUOLI – Non si ferma l’attività di controllo del territorio e di contrasto alle illegalità messa in campo dall’amministrazione comunale attraverso gli agenti della polizia municipale. Grazie all’utilizzo di telecamere discrete posizionate nel tunnel di Monte Corvara, è stato individuato un furgone bianco dal quale era stato scaricato illegalmente in una delle piazzole di soste della galleria un vecchio frigorifero. Il mezzo è risultato intestato ad una società di Pianura, il cui amministratore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria secondo quanto prevede il Testo Unico Ambientale. Sempre nell’ambito dei controlli sul territorio cittadino, questa mattina gli agenti della polizia municipale hanno anche comminato una sanzione amministrativa ad alcuni ristoratori e un privato che avevano depositato rifiuti non differenziati. I trasgressori sono stati individuati attraverso tracce ritrovate nei sacchi lasciati in strada.