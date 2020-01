POZZUOLI – Colpo di scena in consiglio comunale: Mimmo Pennacchio e l’ex capogruppo Vincenzo Daniele lasciano il gruppo consiliare del Partito Democratico e passano al gruppo Misto. La decisione è arrivata nella tarda mattinata di oggi, poco dopo comunicata e ufficializzata attraverso una Pec. Daniele e Pennacchio entrano quindi a far parte del gruppo Misto dove trovano il leghista Mario Cutolo e la ex “verde” Lidya De Simone, attualmente capogruppo dei quattro. «Restiamo in maggioranza e restiamo nel partito di cui siamo iscritti» fanno sapere i due. La doppia uscita fa scendere a cinque il numero dei componenti del gruppo consiliare del PD, il cui capogruppo da qualche giorno è Mariano Amirante.

I MOTIVI – «Nonostante il documento politico presentato all’epoca, il congresso e la formazione della nuova Giunta non è cambiato nulla nelle dinamiche del gruppo consiliare e del partito ragion per cui abbiamo ritenuto di prendere una pausa di riflessione e passare nel gruppo misto dove saremo maggioranza insieme alla De Simone che abbiamo riconosciuto come nostro capogruppo» fa sapere a caldo Vincenzo Daniele che ha annunciato, per le prossime ore, un documento politico.