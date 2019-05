POZZUOLI – Momenti di panico ad Arco Felice. Erano le 5.30 del mattino quando gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli sono intervenuti in via Miliscola per un incidente stradale. Un’auto capovolta e tre ragazzi sotto choc: questo lo scenario che gli operanti si sono ritrovati dinanzi agli occhi. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il conducente della Bmw ha perso il controllo del veicolo che si è poi ribaltato, finendo sulla corsia opposta. Lo schianto non ha coinvolto altri mezzi. In quel momento, infatti, non transitavano veicoli lungo la strada. All’origine del sinistro potrebbero esserci sia il manto scivoloso per la pioggia che la velocità sostenuta. Illeso il conducente della macchina; feriti lievemente i due passeggeri che già questa mattina sono stati dimessi dall’ospedale.

