POZZUOLI – E-Distribuzione ha comunicato che domani, venerdì 2 agosto, a causa di lavori da eseguire sui loro impianti nell’area flegrea, ci saranno delle interruzioni di energia elettrica dalle ore 1:00 alle ore 2:00 e dalle ore 6:00 alle ore 7:00 del mattino in diverse zone del territorio comunale di Pozzuoli. Nei due archi di tempo, l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto i cittadini sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni o per la segnalazione di guasti ci si può rivolgere al numero verde di E-Distribuzione: 803500.