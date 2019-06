POZZUOLI – Ci risiamo: anche stasera una puzza insopportabile sta infestando l’aria a Licola. Come ogni venerdì i miasmi rendono la vita invivibile ai residenti della zona, tra via Reginelle, via Montenuovo Licola Patria, via Cuma Licola, via dei Platani e le zone limitrofe. La puzza arriva dalla zona dei depuratori di Cuma-Licola e dagli spazi adiacenti, forse provocata dai fanghi nelle vasche di sedimentazione oppure dai camion che quasi ogni fine settimana vengono caricati con gli stessi fanghi da trasferire in Ungheria. O l’una o l’altra: ma a prescindere dalle cause anche questa sera i residenti sono costretti a barricarsi in casa per la puzza insopportabile che infesta l’aria di Licola.