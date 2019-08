POZZUOLI – Un incendio è divampato nella tarda mattina a Monterusciello, lungo la strada che collega il quartiere con il comune di Quarto. In fiamme sono andati rifiuti e sterpaglie nei pressi di alcune abitazioni in via Monterusciello. Sul posto sono giunti due mezzi dei vigili del fuoco. La nube di fumo è visibile da centinaia di metri di lontananza. Al momento non si conosce la natura del rogo.