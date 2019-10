POZZUOLI – Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto questa notte in via Campana, nei pressi del cash and carry “Metro” di Pozzuoli. Qui, verso l’una circa, un giovane per motivi ancora in fase di accertamento ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. Ferito, il giovane è stato soccorso e trasferito presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli.