POZZUOLI– “Etica, morale e diritto: valori spesso in antitesi nella società contemporanea” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 27 settembre alle ore 17.30 presso il Villaggio del Fanciullo, sede della Diocesi di Pozzuoli. Organizzato dall’associazione forense Giuristi del Golfo, il convegno sarà l’occasione per approfondire, tramite un confronto pubblico, un tema di grande attualità anche luce dei recenti sviluppi in materia. L’evento, che gode del patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del Comune di Pozzuoli, prevede una serie di interventi, tra questi, quelli del vescovo di Pozzuoli Mons. Gennaro Pascarella e del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

PRESENTE ANCHE CANTONE– Nel corso del convegno sarà presentato anche l’ultimo libro del presidente dell’A.N.A.C, il magistrato Raffaele Cantone, scritto insieme all’arcivescovo Vincenzo Paglia, dal titolo “La Coscienza e la Legge”, un libro nel quale un uomo di Stato e un uomo di Chiesa si confrontano sui temi più urgenti del nostro tempo, temi che investono i campi della morale e del diritto. “Siamo orgogliosi di ospitare a Pozzuoli un convegno di così elevato spessore che sarà l’occasione per aprire un confronto su temi da sempre dibattuti e che meritano una costante attenzione – spiega l’avvocato Sabrina Sifo presidente dell’associazione Giuristi del Golfo – l’avvocatura ricordo che non è un’entità a se stante ed anzi, proprio tramite l’organizzazione di questo evento, lo scopo è quello di aprirsi sempre più al cittadino ed al territorio. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza”.