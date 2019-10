POZZUOLI – “Finalmente vinciamo la nostra battaglia. Le Strisce blu a Lucrino sono molto importanti, non è assolutamente vero che riducono la carreggiata! Nessun rischio per la viabilità verso Bacoli. Aspettate domani con il divieto di sosta lungo le villette a schiera e vedrete….la linea di mezzeria e’ stata spostata e la strada sarà molto più scorrevole e sicura. Sempre a difesa delle periferie!!”. Questo il messaggio del consigliere della Lega Mario Cutolo che ha accolto con soddisfazione la realizzazione delle strisce blu in via Miliscola, a Lucrino. Esultanza esternata attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.