POZZUOLI – Attimi di paura questa sera in via Arco Felice vecchio dove un masso è finito su un’auto sfondando il parabrezza. Illesi i tre occupanti della vettura, tra cui un bambino di pochi anni. Il masso si è staccato, poco dopo le 22 di giovedì, dall’arco che sorge lungo l’antica strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici del comune di Pozzuoli. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto di strada che va da via Cuma Licola alla zona dello Scalandrone. Il traffico veicolare è stato dirottato verso le strade secondarie.