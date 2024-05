Al Cinema “La Perla” ottimi riscontri per il Bagnoli Film Festival

NAPOLI – Si è conclusa domenica scorsa al Cinema La Perla di Napoli la seconda edizione del Bagnoli Film Festival, una intensa cinque giorni dedicata alla proiezione di film e cortometraggi, tra anteprime d’autore e dibattiti con attori e registi. La rassegna, organizzata da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, dà spazio a pellicole in grado di intercettare i correnti cambiamenti della società e di interpretare l’attuale crisi di valori, ricercando al contempo percorsi esistenziali alternativi.

I PREMI – Una giuria tecnica, composta da Daniela Ciancio, Umberto Rinaldi e Valerio Vestoso, ha voluto assegnare il premio del miglior cortometraggio – unica sezione in concorso – a “Ultraveloci” di Paolo Bonfadini e Davide Morando, e in più una menzione speciale a “La giustificazione” di Alex Marano. I premi sono stati realizzati dall’artista Maria Sabetti. «È stata grande la commozione nella giornata di chiusura ricordando Marcello Colasurdo ed Enzo Moscato grazie ai lavori di Antonietta De Lillo e alle testimonianze dal vivo degli amici» hanno commentato Borrone e Capezza. Molto attiva la partecipazione del pubblico nelle cinque serate, soprattutto in occasione dell’ultimo evento della kermesse, la proiezione di “Palazzina Laf”, film premiato pochi giorni fa con 3 David di Donatello. È intervenuto in sala il co-sceneggiatore Maurizio Braucci e virtualmente, con un videomessaggio, il regista Michele Riondino, il quale non ha mancato di sottolineare il sottile trait d’union che lega Taranto al quartiere partenopeo di Bagnoli nel segno del rispetto dei diritti e della dignità di tutti i lavoratori.