POZZUOLI – Garantire il decoro urbano e salvaguardare l’ambiente, offrendo la possibilità che il rifiuto derivato dalla vendita di alimenti e bevande sia smaltito nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione. È questo lo scopo dell’ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, con la quale dispone che bar, gelaterie, paninoteche, pizzerie, rosticcerie si dotino di un apposito contenitore “getta-rifiuti” per la raccolta della frazione indifferenziata. Il contenitore dovrà recare al suo interno apposita busta ed essere immediatamente identificabile attraverso logo o scritta che rimandi all’attività di riferimento. Gli esercenti avranno tempo fino al per dotarsi del contenitore, che dovrà essere posto a ridosso dei loro esercizi, in modo che clienti e avventori possano servirsene, ed essere regolarmente pulito. L’ordinanza è rivolta a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nel centro storico (Porto, Darsena, corso Umberto e lungomare), ad Arco Felice e Lucrino. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro.

L’AUT AUT AGLI ESERCENTI – «Riteniamo che la collaborazione tra l’amministrazione e gli esercenti impegnati nella ristorazione sia condizione necessaria per la protezione dell’ambiente urbano – afferma il sindaco Vincenzo Figliolia – ma anche per uno sviluppo sostenibile del territorio. In città ci sono tantissime attività che vendono cibo o bevande da asporto o da consumare in loco che sono molto frequentate, soprattutto nei fine settimana». «Sono sicura che gli esercizi commerciali sapranno dotarsi dei cestini e dei contenitori che saranno brandizzati e si adatteranno perfettamente al nostro contesto urbano – dichiara l’assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta – ,svolgendo così una funzione estetica oltre che di utile supporto a quelli comunali. Tutto ciò sempre all’insegna del rispetto dell’ambiente e per garantire la pulizia della città. Ringrazio anticipatamente tutti per la collaborazione e la sinergia, foriera sempre di buoni risultati».