POZZUOLI – Trovata con cocaina e contanti in tasca al termine di un servizio di pedinamento ed osservazione. Fortuna Palumbo, 48enne di Pozzuoli, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della Sezione operativa locale, insospettiti dal suo atteggiamento, l’hanno fermata e perquisita. L’operazione è scattata nel Rione Toiano. La donna è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 65 euro in contanti, ritenuti provento illecito. Dopo le formalità di rito, la 48enne è stata condotta nella casa circondariale di Pozzuoli.