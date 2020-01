POZZUOLI – Nella mattinata di domani, alle 11, nella sala consiliare “Nino Gentile” del Municipio di Pozzuoli, in via Tito Livio 4 al Rione Toiano, ci sarà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Vittorio Tomasone. Il Generale Tomasone, originario di Altavilla Irpina, dove è nato nel 1955, si è distinto per la sua attività professionale al servizio della popolazione e per il particolare impegno nella lotta contro la criminalità organizzata, riscuotendo grandi risultati operativi nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tomasone prestò servizio a Pozzuoli durante un delicato momento storico per la città, colpita dal bradisismo del 1980.