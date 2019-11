POZZUOLI – Un’operazione contro i parcheggiatori abusivi è stata condotta nella serata di venerdì lungo le strade della movida. Numerosi gli abusivi fermati e sanzionati, alcuni dei quali sono stati sottoposti a Daspo. Per diverse ore le pattuglie dei carabinieri della stazione e delle sezioni operativa e radiomobile di Pozzuoli hanno cinto d’assedio via Campi Flegrei, via Napoli, Arco Felice, via Roma e la zona del porto. L’intervento dei militari, andato avanti per l’intera serata, ha liberato le zone più frequentate dalla città dalla presenza degli illegali. La maggior parte dei fermati é già nota alle forze dell’ordine, alcuni risultano tra i sanzionati dei giorni scorsi.