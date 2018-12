POZZUOLI – Pubblicizzato dal sindaco Figliolia e dal comune di Pozzuoli attraverso le pagine Facebook il primo evento natalizio si è rivelato al di sotto delle aspettative. Poche persone sono accorse in Piazza della Repubblica questa sera per il “progetto Mare Luce”, a cura di Art Garage, con il gruppo di artisti “Amour & Flamb e trampolieri”. Nonostante il venerdì e l’orario di punta per lo shopping (erano le 18.30) pochi bambini, accompagnati dai genitori, hanno assistito alle esibizioni andate in scena tra le panchine della piazza e nel resto del centro storico dove erano presenti anche i trampolieri. L’evento rientrava nel calendario stilato dall’assessorato al Turismo e alla Cultura del comune di Pozzuoli.