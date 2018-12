POZZUOLI – Domani alle 9.30, in piazza della Repubblica a Pozzuoli, si ritroveranno gli studenti delle scuole medie superiori ed inferiori dell’area flegrea per dare vita alla quarta edizione della “Passeggiata della Solidarietà”. L’iniziativa, indetta dall’Istituto Statale d’istruzione superiore “Guido Tassinari”, promuove eventi per raccogliere fondi a favore di famiglie indigenti, della Caritas della Diocesi flegrea e delle case famiglia, in particolare per sostenere le attività della Casa Pio XII. Nell’ambito degli eventi programmati nella “Settimana dello Studente” i giovani saranno protagonisti di una gara podistica calibrata per le loro potenzialità e requisiti. L’evento sportivo è stato organizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – Centro Zona di Pozzuoli. L’ente blu-arancio, già negli anni scorsi, ha fattivamente collaborato con il “Tassinari” per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni che hanno avuto per protagonisti gli studenti con il fine di promuovere lo spirito di solidarietà e di legalità.

LA KERMESSE – L’iniziativa, superando l’aspetto sportivo, è essenziale per ritrovarsi e chiedere ai ragazzi di misurarsi in azione di beneficenza e di solidarietà. «Puntiamo a coltivare e a far crescere lo spirito di sensibilità verso l’altro tra i giovani. Una iniziativa sportiva come questa che abbiamo riproposto crediamo ci possa aiutare in tal senso – ha detto Procolo Pisano, docente del Tassinari, tra i promotori dell’evento -. L’obiettivo è trasmettere ai giovani l’impegno a sostenere quanti attraversano situazioni di criticità, a non voltarsi dall’altro lato, a superare la dilagante indifferenza». La kermesse sportiva si svolgerà nel cuore del centro storico della città flegrea: in piazza della Repubblica, ai piedi della rinascente rocca flegrea, il Rione Terra. Il percorso della gara è stato disegnato all’interno dell’isola pedonale tra piazza della Repubblica, via Vittorio Emanuele, via Cosenza, via De Fraja e l’angiporto. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Pozzuoli, assessorato alla Pubblica Istruzione.