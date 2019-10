POZZUOLI – Un 5 al SuperEnalotto è stato centrato ieri sera a Pozzuoli. Il fortunato giocatore ha portato a casa una cifra pari a 31.205,10 euro. La ricevitoria dove è stata giocata la schedina vincente si trova in via Sacchini, nei pressi della stazione della cumana e del Tempio di Serapide. A maggio, sempre a Pozzuoli, con un altro 5 al SuperEnalotto furono vinti 51mila euro: la ricevittoria fortunata in quell’occasione fu la stazione di servizio Q8 di via Campi Flegrei.